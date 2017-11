(ANSA) - ROMA, 27 NOV - I capigruppo Pd di Senato e Camera, Zanda e Rosato, hanno incontrato oggi i vertici sindacali di Cgil Cisl e Uil. "È stata un'occasione - si legge in una nota del Pd - per fare il punto in prossimità dell'approdo in Aula al Senato della Legge di Bilancio. Fermo restando le indicazioni uscite dal confronto con il Governo soprattutto sulle pensioni, i presidenti dei gruppi Dem hanno ribadito l'impegno a sostenere tutte le iniziative in campo sociale e di welfare che la manovra consentirà. Zanda e Rosato hanno inoltre illustrato il lavoro che i parlamentari del Pd, attraverso la presentazione di emendamenti al testo, hanno svolto per individuare gli strumenti più idonei per la tutela dei lavoratori e delle fasce più deboli".