Qualità della vita, Torino perde 5 posizioni ed è 40/a

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Torino perde cinque posizioni nella classifica sulla qualità della vita stilata ogni anno dal Sole 24 Ore. Il capoluogo piemontese è quarantesima. "Questo clima politico non fa bene alla città e continuare a parlare di declino produce anche questi effetti", commenta l'assessore al Commercio e al Turismo della Città. "In questo momento di difficoltà e con una concorrenza spietata a livello internazionale - aggiunge a margine del Consiglio comunale - dovremmo essere tutti uniti nel dare all'esterno il messaggio di una città che sta lavorando e non continuare a parlare di un declino che non esiste. E lo dimostra il grande interesse che c'è per Torino a livello internazionale". Sacco cita, fra gli esempi, la recente missione a San Pietroburgo e quella a Coventry, con l'Unione Industriale, per realizzare un Manufactoring Technology Center a Torino.(ANSA).