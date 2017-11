Ventidue anni, rumena in Italia senza fissa dimora e autentica specialista in furti con destrezza. I carabinieri di Gambettola l’hanno denunciata per avere sfilato a un imprenditore in strada a Gambettola, il 17 novembre, un Rolex del valore di 6mila euro. La ragazza lo aveva avvicinato prima per chiedergli un lavoro, poi cercando di sedurlo e abbracciandolo, ma con mano lesta gli sottrasse il prezioso orologio. L’uomo se ne accorse solo dopo alcuni minuti. La donna, per lo stesso reato e con l’identica dinamica, era già stata denunciata 14 volte per avere colpito a Parma, Bologna, Genova, Venezia, Livorno, Firenze, Lucca, Arezzo.