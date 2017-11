Somalia: raid Usa contro l'Isis, ucciso un jihadista

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Un jihadista dell'Isis è stato ucciso durante un raid aereo degli Stati Uniti in Somalia. Lo ha reso noto lo U.S. Africa Command (comando militare americano in Africa), precisando che l'attacco è stato condotto in coordinamento con il governo somalo. Secondo il Washington Post, all'inizio di novembre, nella lotta al terrorismo gli Stati Uniti hanno cominciato a prendere di mira le piccole cellule di jihadisti in continuo aumento nel Paese africano. Sarebbero infatti circa 200 gli estremisti che hanno disertato da al Shabaab, il gruppo terroristico attivo in Somalia e legato a sua volta ad al Qaida, e hanno iniziato ad organizzarsi in piccoli gruppi vicini all'Isis. La stretta è stata voluta dall'amministrazione Trump che ha approvato l'espansione della presenza militare nel Corno d'Africa con l'obiettivo dichiarato di combattere gli estremisti islamici. Nel corso di quest'anno gli americani hanno condotto oltre 25 attacchi aerei con droni.