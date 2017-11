Usa: tensione per nomina Trump, al lavoro si presentano in 2

(ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - E' concreta la prospettiva di un vero e proprio 'showdown' ad agitare le già turbolente acque della politica a Washington, dopo la contestata nomina di Donald Trump al vertice del Consumer Financial Protection Bureau. Gli avvocati della persona designata dai vertici uscenti - come consuetudine -a capo dell'agenzia per la protezione dei consumatori hanno presentato un ricorso che contesta la scelta del presidente di 'intervenire' avanzando una sua nomina. E oggi al lavoro si sono presentati in due. Nei giorni scorsi Trump ha nominato Mick Mulvaney, attuale direttore dell'ufficio per il Management e Budget, direttore ad interim del Consumer Financial Protection Bureau, rimasto senza vertice dopo l'uscita del direttore Richard Cordray. Così facendo però il presidente ha ignorato il direttore uscente, il quale aveva - come da prassi - indicato il suo successore, nella persona della sua vicedirettrice Leandra English, sua sostituta naturale. Una mossa insolita, ma fortemente rivendicata da Trump anche in un tweet ("Il Consumer Financial Protection Bureau, o CFPB, e' stato un disastro totale nella gestione dei vertici scelti dalla scorsa Amministrazione", ha scritto, "le istituzioni finanziarie sono state devastate e incapaci di servire al meglio il pubblico. Le riporteremo in vita!"). La Casa Bianca ha sottolineato che il presidente agisce in un quadro del tutto legale, ma gli avvocati di Leandra English si sono rivolti al tribunale del District of Clumbia chiedendo di fermare la nomina del presidente. (ANSA).