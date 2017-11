(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Meghan Markle ha definito "deprimenti" i commenti iniziali della stampa, e in particolare dei tabloid, sul suo "background razziale misto" al principio della storia d'amore con il principe Harry. Meghan ne ha parlato in un'intervista a due concessa stasera a Mishal Hussein della Bbc e trasmessa in diretta a poche ore dall'annuncio del matrimonio.