Qualità della vita: Belluno al top, in coda Caserta

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - E' Belluno la capitale d'Italia per qualità della vita, seguita da Aosta, che lo scorso anno era in vetta, e Sondrio. Se la passano peggio, invece, i cittadini di Caserta, che è ultima in classifica, preceduta da Taranto e Reggio Calabria. A rilevarlo è la ventottesima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulle 110 province italiane, che ogni anno pungola l'orgoglio degli amministratori e scatena la resa dei conti sulle capacità di governo degli avversari politici. Il dato che l'indagine consegna è la conferma del divario, sempre più profondo, tra Nord e Sud del Paese e la crisi delle grandi città. La classifica viene realizzata misurando ricchezza e consumi, lavoro, ambiente e servi, demografia, giustizia e sicurezza e cultura. E da quest'anno vengono presi in esame parametri nuovi come acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e indice della litigiosità nei tribunali.