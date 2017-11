(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Meghan Markle si é detta pronta ad avviare la sua "transizione" verso l'addio alla carriera di attrice in vista del matrimonio con il principe Harry, per assumere un nuovo ruolo nella famiglia reale britannica. Intervistata dalla Bbc con il suo promesso sposo, ha poi descritto come un momento "incredibile" gli incontri con la regima Elisabetta, 91 anni, che ha visto un paio di volte, non senza sottolineare quanto sia "importante l'amore di Harry per sua nonna". Parole di gratitudine, per il modo in cui é stata accolta, Meghan le ha rivolte anche alla famiglia del principe Carlo, padre di Harry, e a quella delle defunta madre Diana. (ANSA).