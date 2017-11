Polizia: calendario 2018, ricavato per migranti minori soli

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Ancora una volta nel segno della solidarietà il calendario della polizia di Stato edizione 2018. In partnership con l'Unicef, il ricavato della vendita dell'ormai tradizionale gadget andrà infatti a sostenere il progetto 'Italia - Emergenza bambini migranti'. I 12 scatti sono stati affidati ad undici giovani fotografi professionisti dell'agenzia Contrasto che hanno rappresentato uomini e donne della polizia di Stato in veri scenari operativi, dagli agenti del gruppo Soccorso alpino in arrampicata sulla Marmolada ai Falchi a bordo delle moto a Napoli. Una delle immagini è stata poi scattata da un fotografo in divisa, scelta attraverso un concorso cui hanno partecipato circa 300 poliziotti. "E' un calendario - ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti - fatto di una sequenza di eccellenze fotografiche che dimostrano passione e siamo orgogliosi di aver rinnovato la collaborazione con l'Unicef".