Usa: Melania non aspirava a diventare first lady

(ANSA) - NEW YORK, 27 NOV - Melania Trump non aspirava a diventare first lady degli Stati Uniti, ma ha sostenuto la candidatura del marito perché lui continuava a menzionare l'idea. A rivelarlo e' Vanity Fair, citando un amico di lunga data dei Trump. E anche il consigliere del tycoon Robert Stone ha spiegato al magazine che Melania disse chiaramente come l'avventura presidenziale "non facesse per lei". Ma e' stata Melania che a dirgli: "o corri o no corri". "Lei sapeva che era nelle sue corde e che Donald ha sempre voluto candidarsi - ha continuato Stone - E credo abbia capito che sarebbe stato infelice se non lo avesse fatto". L'amico di famiglia citato da Vanity Fair (senza rivelarne il nome), invece, ha commentato pure le indiscrezioni della stampa che spesso hanno dipinto una Melania infelice al fianco del marito, precisando che al contrario il presidente "la ascolta e la adora".