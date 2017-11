Vendeva loculi al cimitero all'insaputa del Comune

Cinquemila euro: era questa la somma di denaro (in contanti) che l’ex custode del cimitero monumentale di Potenza, Vito Vaccaro - in carcere da stamani - chiedeva a chi aveva bisogno di un loculo per seppellirvi un parente, comprensiva di «procedure burocratiche», consistenti nel falsificare atti e firme e con marche da bollo «d’epoca», staccate cioè da vecchi documenti e trasferite sui nuovi.

Vaccaro non è l’unico ad essere stato arrestato stamani, a Potenza: gli agenti della squadra mobile hanno messo ai domiciliari altre due persone. Sono Vito Claps, dipendente di un’impresa che esegue lavori nel cimitero; e Nicola Tammone, ex dirigente comunale in pensione. Con Claps, Vaccaro ha provveduto a trasferire una salma da un loculo all’altro, senza autorizzazione del Comune, intascando mille euro; con Tammone, l'ex custode del camposanto aveva anche concordato la vendita di una cripta e di una cappella del cimitero. Prezzi: 65 mila euro per cedere i loculi nella cripta e 100 mila per quelli della cappella. Le indagini - cominciate dopo la pubblicazione di un articolo giornalistico - e altri aspetti della vicenda sono stati illustrati ai cronisti dal Procuratore della Repubblica aggiunto di Potenza, Francesco Basentini, dal pm Veronica Calcagno, dal questore Alfredo Anzalone e dal dirigente della mobile potentina, Giuseppe Pontecorvo.

L’ex custode del cimitero - da alcuni mesi «parcheggiato» in un altro ufficio del Comune - è stato incastrato da intercettazioni, immagini dello scambio del denaro e accertamenti patrimoniali. Negli ultimi cinque anni ha versato sul suo conto corrente e su quelli del suoi familiari «ingenti somme di denaro in contanti», ben superiori allo stipendio comunale. Per questo, il gip ha disposto il sequestro di beni a suo carico per oltre 32 mila euro, ritenuti «sicuro provento dell’attività illecita».

Finora, nell’inchiesta sono indagate - oltre ai tre arrestati - altre 19 persone. I fatti che hanno portato agli arresti (la lista delle accuse comprende: induzione indebita a dare o promettere denaro, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, abuso d’ufficio, peculato, corruzione e violazione dei sistemi informatici del Comune di Potenza) si riferiscono all’estate scorsa, ma le indagini ruotano intorno a cessioni di loculi avvenute anche negli anni scorsi (Vaccaro ha occupato il posto di custode del cimitero per circa 20 anni).

In pratica, Vaccaro - ricevuto il denaro - provvedeva a «sistemare le carte», cioè e far figurare i contratti di compravendita dei loculi prima del 1998 o del 2015, quando due sanatorie del Comune avevano cercato di arginare «l'illegale ma diffuso fenomeno». In calce ad alcuni atti la Polizia ha trovato firme di funzionari (che hanno negato la loro autenticità) staccate con le forbici da altri documenti; non mancavano le marche da bollo in uso all’epoca, staccate e riattaccate.

La falsificazione degli atti di compravendita dei loculi potrebbe, in teoria, mettere in pericolo la permanenza in essi delle salme che vi sono state trasferite: trattandosi di atti falsi, il Comune di Potenza potrebbe ritenere come mai avvenuta l'autorizzazione alla tumulazione. «Vivissimo apprezzamento» per l'operazione della Polizia è stato espresso dal prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro.