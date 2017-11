NEW YORK - "Come ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano, l'Italia accoglie la proposta francese di tenere una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu per discutere la questione del traffico di schiavi in Libia". Lo ha detto l'ambasciatore Sebastiano Cardi, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro. La riunione del Cds - di cui l'Italia e' presidente di turno - e' in programma oggi alle 9 locali, le 15 italiane.