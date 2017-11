NEW YORK - Donald Trump ha pagato piu' di un milione di dollari nel 1998 per chiudere una class action per le condizioni di lavoro durante la demolizione del Bonwit Teller, l'edificio sulla Quinta Strada che ha preceduto la Trump Tower. Lo riporta il New York Times citando alcuni documenti del tribunale di New York, secondo i quali l'azione legale era stata avviata da circa 200 lavoratori polacchi illegali negli Stati Uniti che lavoravano negli anni 1980 al progetto. I dipendenti venivano pagati quattro dollari l'ora, fatti lavorare 12 ore al giorno e senza protezione.