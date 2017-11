NEW DELHI - Ivanka Trump, figlia e principale consigliere del presidente americano Donald Trump, e' giunta oggi ad Hyderabad, in India, per partecipare, alla testa di una delegazione di 350 persone, al Global Entrepreneurship Summit che per la prima volta si svolge in un Paese asiatico. Lo riferisce Ndtv di New Delhi. All'appuntamento, che durera' tre giorni e che e' cogestito da Usa e India, prendera' la parola anche il primo ministro indiano Narendra Modi. Lo stesso premier in un tweet ha voluto ricordare che tema della conferenza e' "Prima le donne, prosperita' per tutti".