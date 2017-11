Nucleare: Francia, militanti Greenpeace entrano in centrale

(ANSA) - PARIGI, 28 NOV - Militanti del gruppo ecologista Greenpeace si sono introdotti questa mattina nella centrale nucleare di Cruas-Meysse, nell'Ardeche (sud-est della Francia), ed alcuni di loro si sono legati e lasciati penzolare da uno degli edifici. "Vogliamo attirare l'attenzione sulla mancanza di sicurezza nelle vasche di deposito del combustibile - ha dichiarato Yannick Rousselet, responsabile della campagna nucleare dell'organizzazione - Sono concepite come edifici classici, con una scarsa resistenza. Basterebbe fare un buco per incendiare il combustibile". "Questi siti - aggiunge Greenpeace in un comunicato - sono quelli che contengono la maggior parte delle materie radioattive in una centrale nucleare, e non sono abbastanza protetti di fronte al rischio di attacchi esterni. I nostri attivisti sono entrati nella centrale in meno di 10 minuti. E' dimostrato: queste vasche di combustibile nucleare usato sono molto mal protette, sono di fatto accessibili".