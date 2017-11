Cina: 5 anni carcere per attivista di Taiwan, sovversione

(ANSA) - PECHINO, 28 NOV - Lee Ming-che, attivista di Taiwan, è stato condannato a 5 anni di reclusione dalla Yueyang City Intermediate People's Court, nella Cina centrale, colpevole di "sovversione verso i poteri dello Stato". Lee era stato incriminato per aver condotto lezioni online sulla democratizzazione di Taiwan, considerata da Pechino una provincia "ribelle", e di aver gestito un fondo a favore delle famiglie dei prigionieri politici in Cina. Lee, detenuto nel sud del Paese dal 19 marzo, ha "confessato gli addebiti" durante il processo definito da sua moglie "uno show politico". La sovversione verso i poteri dello Stato è una categoria molto grave di reato ma dai contorni sfumati e, se necessario, dall'interpretazione applicativa altrettanto ampia. Il processo e la condanna di Lee sono il primo caso a carico di un attivista di società non profit dopo il varo delle nuova legge con la quale Pechino ha rafforzato i controlli sulle Ong straniere.