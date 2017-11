(ANSA) - PARIGI, 28 NOV - La popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, è in ripresa: nel mese di novembre - dopo il calo cominciato in estate - è aumentata di un punto e si è assestata al 45%, secondo un sondaggio Odoxa per il settimanale L'Express. Dopo la sua elezione in maggio, Macron aveva una popolarità del 58%, fisiologicamente in calo nei mesi immediatamente seguenti. Nella scia, aumenta anche la popolarità del primo ministro, Edouard Philippe, che raggiunge il 46%.