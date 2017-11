Elezioni: Svp si presenterà fuori dai grandi blocchi

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - La Svp si presenterà "blockfrei", ovvero fuori dai grandi schieramenti di centrodestra e centrosinistra, alle parlamentari della prossima primavera. Ci sarà comunque un accordo territoriale con le forze autonomiste, annuncia il quotidiano di lingua tedesca Dolomiten. Con la nuova legge elettorale - spiega il segretario Svp Philipp Achammer - è stato abolito il premio di maggioranza, che alle ultime tornate elettorali aveva portato ad accordi con il Pd. La Svp vuole comunque trovare un'intesa con Patt, Upt e Pd per impedire l'elezione di un candidato di destra. Non è, invece, ancora deciso se la Svp lascerà il collegio uninominale di Bolzano-Bassa Atesina a un candidato di lingua italiana, come è prassi da molti anni, puntando sui due seggi proporzionali oppure viceversa. Se la Svp puntasse sui seggi uninominali "gli elettori dopo decenni non sarebbero costretti a votare un italiano", scrive il Dolomiten.