Riciclaggio:Gdf arresta 13 persone, usavano sistema 'hawala'

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Milano ha arrestato 13 persone, 10 in Italia e tre in Ungheria, accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale. L'inchiesta, coordinata dal responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Adriano Scudieri, ha messo in luce un gruppo che attraverso l'hawala (sistema di compensazioni internazionali senza trasferimento fisico di denaro, ndr) consentiva ai 'soci' del gruppo di riscuotere i proventi delle attività di traffico di droga e di armi e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da uno dei 'corrispondenti' all'estero. Le ordinanze sono state emesse dal gip De Pascale assieme a un decreto di sequestro preventivo di 4 milioni di euro. Nel corso degli arresti, a testimonianza di come il gruppo fosse pienamente operativo, la Gdf ha sequestrato un milione di euro in contanti.