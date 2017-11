Abiti usati rivenduti illecitamente per 3 mln euro

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Gestivano illecitamente abiti usati destinati ai bisognosi dietro il paravento di un'associazione no profit ligure: per questo dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente di Milano, in Lombardia, Piemonte, Liguria e Campania, in collaborazione con i Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a vari provvedimenti cautelari oltre a perquisizioni e sequestri di beni a carico di appartenenti a una strutturata organizzazione criminale attiva. Gli abiti usati, anziché essere destinati a persone meno abbienti, venivano invece successivamente rivenduti a titolari di società operanti nel settore del commercio di vestiti della Campania e della Tunisia. Grazie all'illecita gestione di oltre 10.000 tonnellate di capi di abbigliamento, gli indagati hanno realizzato un ingiusto profitto quantificabile in circa 3.000.000 di euro.