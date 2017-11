(ANSA) - CASTELLAMARE DEL GOLFO (TRAPANI), 28 NOV - Quattro persone accusate di violenze e maltrattamenti nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo di Castellamare del Golfo sono state arrestate dai carabinieri che hanno anche posto sotto sequestro la struttura. L'operazione, coordinata dalla Procura di Trapani, è stata denominata "casa degli orrori". Gli arrestati devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso, violenza privata pluriaggravata continuata in concorso e maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi in concorso.