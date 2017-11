(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Sono in corso a Ostia controlli straordinari e perquisizioni da parte delle forze dell'ordine a seguito degli episodi di criminalità avvenuti nei giorni scorsi. Polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno effettuando da stamattina controlli in strada e perquisizioni in palazzi di varie strade del municipio a sud di Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di armi e droga.