(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 28 NOV - Sono entrati regolarmente in classe gli alunni del liceo classico ' Orazio Flacco' di Portici (Napoli) che ieri avevano manifestato, all'esterno della scuola, in segno di solidarietà con una compagna sospesa per 7 giorni, senza obbligo di frequenza, per aver criticato su facebook l'operato della scuola. Questa mattina, si è appreso dall'istituto, anche l' alunna era regolarmente in classe. A scuola in mattinata è giunto anche uno degli ispettori inviato dalla direzione scolastica regionale. Una delle docenti si è limitata a dire che il colloquio è stato 'pacifico' e 'sereno'.(ANSA).