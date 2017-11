Terrorismo:Minniti,rischio Africa piattaforma attacco Europa

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - I foreign fighters in fuga da Siria e Iraq "dopo lo scacco militare subito dall'Isis" potrebbero trovare "un rifugio sicuro" nell'Africa settentrionale, che può diventare "non solo un punto di passaggio dei combattenti, ma anche una piattaforma di attacco terroristico verso l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico della SCuola di perfezionamento per le forze di polizia. Quella dei foreign fighters, ha sottolineato Minniti, "è una questione gigantesca. Una parte sono morti, gli altri stanno tornando a casa in maniera non organizzata, è in corso una diaspora individuale di ritorno, una fuga attraverso le vie aperte, che sono quelle dei flussi migratori attraverso l'Africa ed i Balcani. Per questo abbiamo insistito sul confine meridionale libico come porta d'ingresso in Europa: c'è la possibilità che migliaia di combattenti nordafricani ed europei passino di lì nel loro viaggio di ritorno a casa".