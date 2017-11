Ostia: alcuni fermi, blitz in palazzo Roberto Spada

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Perquisizioni nel palazzo di Ostia dove abitava Roberto Spada, arrestato per la testata a un giornalista Rai, compiute da polizia e carabinieri in un controllo straordinario scattato stamattina. Sarebbero stati trovati e sequestrati armi e droga e fermate alcune persone la cui posizione è al vaglio. Alla maxioperazione di controllo del territorio in corso dalle prime ore dell'alba ad Ostia partecipa anche la Guardia di Finanza, per un totale 250 uomini. L'operazione, informa il Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero degli Interni, attraverso mirate e capillari attività di controllo del territorio, "è finalizzata a realizzare un incisivo contrasto delle situazioni di illegalità e al potenziamento dei presidi delle forze di polizia già operativi". Nel corso dell'operazione sono impiegate unità cinofile, elicotteri, unità navali, equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia e Compagnie intervento operativo dei Carabinieri di supporto ai già presenti dispositivi di controllo del territorio.