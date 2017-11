(ANSA) - NEW YORK, 28 NOV - Oltre 100 passeggeri di un traghetto sono stati tratti in salvo ieri sera a New York (nella notte in Italia) quando l'imbarcazione si è arenata non lontano da uno dei moli nella parte bassa di Manhattan. Lo ha reso noto la polizia. Secondo la Guardia Costiera, il ferry era diretto a Queens. Non ci sono notizie di feriti e le autorità hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.