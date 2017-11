(ANSA) - BERLINO, 28 NOV - Ha temuto per la sua vita, e oggi ringrazia chi lo ha aiutato a salvarsi, ma il sindaco di Altena, Andrea Holsstein, andrà avanti nel suo impegno per i profughi. Lo ha detto in conferenza stampa il primo cittadino rimasto ferito ieri sera in un agguato in un locale di kebab. "Per fortuna sono stato ferito in modo molto lieve. Se non fosse stato per l'aiuto ricevuto, forse ora non potrei essere qui oggi", ha spiegato, raccontando che i proprietari del locale, di origine straniera, lo hanno aiutato a neutralizzare l'aggressore. "Andrò avanti nel mio impegno sui profughi".