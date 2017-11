(ANSA) - BARCELLONA, 28 NOV - Con mezzo governo del President Carles Puigdmeont in carcere per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza e l'altra metà in esilio in Belgio, rischia l'incriminazione anche la leader di Erc Marta Rovira, possibile futura presidente catalana se il suo partito - come prevedono i sondaggi - vincerà le elezioni del 21 dicembre. Puigdemont e i suoi ministri rischiano 30 anni per presunta ribellione. La Guardia Civil spagnola accusa Rovira di "aver dato direttive" per organizzare il referendum dell'1 ottobre.