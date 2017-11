Banda del 'padre della sposa', patteggiano i rapinatori

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Ha patteggiato una pena a cinque anni di reclusione il 'padre della sposa' Vincenzo Cinquegranelli, il rapinatore 56enne arrestato nel settembre 2016 per avere finanziato il matrimonio della figlia con una rapina in banca. I complici, sette in tutto, hanno patteggiato pene tra i 2 e i 5 anni; soltanto uno ha scelto il rito abbreviato. La rapina risale al 26 agosto 2016, quando la banda mise a segno un colpo da 150mila euro alla Banca d'Alba in corso Siracusa a Torino. Cinquegranelli, l'ideatore della rapina, aveva usato una parte del bottino, circa 30mila euro, per il regalo di nozze della figlia. Ma è finito in manette, insieme agli altri complici (tutti familiari invitati alle nozze), proprio il giorno del matrimonio: i carabinieri sono intervenuti a Coazze poco prima che cominciasse la cerimonia. Ad assistere gli imputati gli avvocati Sheila Foti, Antonio Genovese e Stefano Gubernati. (ANSA).