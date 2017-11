Torino: 230 eventi nel 2018, Appendino presenta calendario

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - "Nella nostra comunità c'è un tessuto diffuso e una capacità di innovare e creare offerte culturali e sportive". La sindaca di Torino, Chiara Appendino ha presentato così, questa mattina in Comune, il programma delle iniziative previste per il 2018. Oltre 230 eventi, un centinaio dei quali culturali e una settantina le mostre, a cui si aggiungono 40 appuntamenti sportivi e una ventina commerciali. Un programma che, assicura la prima cittadina, verrà ulteriormente arricchito nelle prossime settimane. "L'obiettivo è rendere l'offerta sempre più attrattiva e internazionale sia per incrementare il numero di turisti che per coinvolgere tutti i cittadini e tutti i quartieri", sottolinea la prima cittadina. La finale europea del Bocuse d'Or, a giugno, e le finali del Mondiale di pallavolo maschile, ad ottobre, sono alcuni degli eventi più importanti. Tra questi l'assessore al Turismo, Alberto Sacco, cita anche il Salone dell'Auto, "che avrà anche una parte al chiuso per la presentazione di modelli unici".(ANSA).