(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Quello del M5s è "un network enorme che ha più di dieci milioni di like e raggiunge ogni giorno milioni di italiani nella massima trasparenza ed è composto da persone fisiche facilmente rintracciabili e pubbliche. I giornali e i telegiornali, su input del Pd, parlano da giorni di due pagine Facebook, che non sono assolutamente riconducibili alla comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle e gestite da uno talmente grillino che ha gestito anche dei siti della Lega per soldi". Così il M5s sul blog di Beppe Grillo.