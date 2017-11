Il cadavere di un uomo di 69 anni in avanzato stato di decomposizione, Guido Begatti, è stato trovato nel suo appartamento in corso XXII Marzo, zona abbastanza centrale di Milano. A chiamare la polizia è stato un veterinario a cui era stata inviata la richiesta di occuparsi di un animale dell’uomo. La polizia indaga per omicidio e sta cercando il figlio. Dai primi accertamenti risulta che l’anziano sia stato ucciso per strangolamento. Il corpo è stato trovato in una stanza che era stata sigillata con il silicone.