Banche: Boldrini, un pò perso ruolo sostegno economia reale

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "La funzione originaria delle banche era quella di sostenere l'economia reale, poi ha perso di smalto e rispetto a questa finalità altre hanno avuto la meglio: le grandi trattazioni finanziarie, la vendita di titoli spesso deteriorati, denaro che serve a creare nuovo denaro e non a sostenere l'economia reale". Lo ha detto la Presidente della Camera Laura Boldrini al convegno 'Finanza etica: prospettive per crescere', nella Sala della Regina di Montecitorio, voluto da Banca Etica. "Allora - ha proseguito la Boldrini - le piccole e medie imprese hanno difficoltà ad accedere al credito, soprattutto i giovani hanno magari buone idee ma non hanno il capitale. La Finanza etica per sua natura è invece interessata a sostenere l'economia sociale e recupera la missione originaria del sistema creditizio". "Chi è dietro ad un'idea come quella di Banca Etica - ha aggiunto - deve essere forte e sapere di avere un seguito".