Gentiloni, Africa a un bivio,tra sfide e grandi opportunità

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "L'Africa è a un bivio, da un lato affronta diverse sfide, dal processo di stabilizzazione delle istituzioni politiche alla lotta ai traffici illeciti, incluso quello di vite umane fino alla crescita del terrorismo; dall'altro è un continente di straordinarie opportunità" e nelle rilevazioni economiche "ha la più alta prospettiva di un futuro migliore". E tale prospettiva potrà concretizzarsi "se il continente riuscirà ad usare nel miglior modo possibile le sue risorse". E' quanto sottolinea il premier italiano Paolo Gentiloni intervenendo, ad Accra, al Centro internazionale di formazione il Peacekeeping "Kofi Annan". "L'Italia - rimarca Gentiloni - dà al Ghana una particolare importanza per le sue "best practice": la sua stabilità ha creato un ambiente favorevole per lo sviluppo economico" della regione. E da parte dell'Italia "c'è particolare apprezzamento per il contributo del Ghana nelle operazioni di peacekeeping", sottolinea ancora il premier italiano.