Di Maio, calo nascite allarma,M5S riprenderà modello Francia

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Avete visto il rapporto Istat sulla natalità? Calano i nati e diminuisce il tasso di fecondità, lontanissimo da quel 'tasso di sostituzione' che servirebbe a mantenere la popolazione totale su livelli almeno costanti. Questo vero e proprio tracollo si spiega con le politiche dei governi di centro-destra e di centro-sinistra". Lo scrive, in un post su facebook, il candidato premier M5S Luigi Di Maio. "Maternità e carriera possono e devono andare insieme - scrive Di Maio prendendo come esempio la Francia - Dal 2001 il congedo di paternità può durare fino a 14 giorni e dal 2004 per ogni figlio c'è un premio alla nascita di 800 euro. Questa è una vita di qualità. Sappiamo già cosa fare, sappiamo già che funziona. Lo faremo. Perché per far crescere l'Italia bisogna tornare a fare figli e le famiglie vanno sostenute seriamente. Chi sono i populisti? Il partito che si vende un bonus mamma come una misura rivoluzionaria o chi, come noi, vuole replicare in Italia le buone pratiche della vicina Francia?".