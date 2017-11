(ANSA) - PARIGI, 28 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, in Burkina Faso, ha detto di volersi fare promotore di un'"iniziativa euro-africana" sulla Libia, da proporre domani al vertice Ue-Africa di Abidjan. L'obiettivo sarà "colpire le organizzazioni criminali e le reti di trafficanti" che sfruttano i migranti, di cui alcuni ridotti in schiavitù. Il capo dell'Eliseo ha anche annunciato un "massiccio sostegno all'evacuazione delle persone in pericolo" dalla Libia, tornando a bollare la tratta dei migranti come schiavi "crimine contro l'umanità".