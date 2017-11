(ANSAmed) - BEIRUT, 28 NOV - L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, ha incontrato oggi a Ginevra i diplomatici dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza in preparazione dell'ottava tornata di negoziati sulla Siria che dovrebbe aprirsi oggi pomeriggio con un suo incontro con la delegazione delle opposizioni. In una dichiarazione all'agenzia Ap, De Mistura si è detto soddisfatto dell'incontro, che ha definito "utile", e ha fatto appello alle parti in conflitto perché si mettano "al lavoro" in in questi giorni di colloqui previsti. Da Damasco una fonte del ministero degli Esteri ha detto che la delegazione governativa arriverà domani a Ginevra, guidata dall'ambasciatore presso le Nazioni Unite, Bashar Jaafari.