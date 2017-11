Migranti: Oim, 3.000 morti in Mediterraneo nel 2017

(ANSA) - GINEVRA, 28 NOV - Oltre 3mila migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo dall'inizio del 2017 mentre tentavano di raggiungere l'Europa via mare: lo ha riferito oggi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) rendendo note le "ultime tragiche statistiche". La media dal primo gennaio del 2017 (al 26 novembre) è di quasi 10 morti al giorno, ha sottolineato a Ginevra l'agenzia dell'Onu per la migrazione precisando che si tratta del quarto anno consecutivo durante il quale la soglia dei decessi è stata superata. Da inizio anno 163.979 migranti e rifugiati sono giunti in Europa ed un totale di 3.033 sono morti. "Continuiamo a ripetere che non è più sufficiente stilare queste tragiche statistiche e continueremo a dirlo. Ma dobbiamo anche agire ", ha affermato il direttore generale dell'Oim William Lacy Swing ricordando che ai morti sommano le informazioni giunte sullo scandaloso mercato degli schiavi in Libia, sulle attività dei contrabbandieri e le difficili condizioni dei centri di detenzione libici.