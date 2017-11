Argentina: Marina, acqua in 'snorkel' causò corto circuito

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 NOV - E' stato l'ingresso di acqua nello 'snorkel' del sottomarino (il sistema di ventilazione che emerge in superficie per consentire la ricarica delle batterie in immersione) a causare un corto circuito nel San Juan, il sommergibile argentino scomparso dal 15 novembre nell'Atlantico meridionale. Lo ha riferito il portavoce della Marina militare argentina, Enrique Balbi. Balbi ha spiegato che il comandante disse che era entrata acqua attraverso lo 'snorkel' al sistema di batterie, mentre il sottomarino le stava caricando, "causando un corto circuito e l'inizio di un incendio, o del fumo senza fiamme". Il portavoce ha poi aggiunto che il comandante disse tramite telefono satellitare che il problema era stato circoscritto. Intanto i media locali hanno reso noto che la Marina avrebbe nascosto al governo un rapporto confidenziale che descriveva la situazione a bordo dell'Ara San Juan inviato poco dopo l'incidente.