Litiga con tassista e gli stacca un orecchio a morsi: arrestato

E’ stato arrestato per lesioni gravissime l’automobilista di 29 anni che questa mattina ha quasi staccato con un morso l’orecchio di un tassista nel corso di una lite avvenuta in via Lepetit, a Milano. Trasportato al Niguarda, al tassista è stato ricucito l’orecchio. La discussione è iniziata per motivi di viabilità, il conducente dell’auto ha aggredito verbalmente il tassista perchè pretendeva di parcheggiare al posto che stava occupando. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 29enne ha prima morso l’orecchio del 48enne e poi è risalito in auto per allontanarsi ma il tassista si è posizionato davanti per non farlo scappare e da li si è riaccesa la lite proseguita con calci e pugni. Il tassista ha riportato anche la rottura del naso.