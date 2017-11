Neonato muore 3 giorni dopo parto,pm Reggio C. apre indagine

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 NOV - La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, coordinata dal procuratore aggiunto Gaetano Paci, ha aperto un fascicolo di indagine a seguito dell'improvvisa morte di un neonato, avvenuta negli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso, a tre giorni dal parto, il neonato è stato colto da una grave patologia in forma acuta, senza che i medici riuscissero a strapparlo alla morte. Sono stati gli stessi genitori del neonato deceduto ad informare del fatto gli uffici di Procura che hanno immediatamente ordinato il sequestro della documentazione sanitaria e del corpicino in attesa dell'esame autoptico che sarà disposto per chiarire le cause dell'improvviso acutizzarsi dello stato di salute del neonato che lo ha trascinato alla morte. (ANSA).