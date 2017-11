India: Ivanka Trump show a vertice imprenditori a Hyderabad

(ANSA) - NEW DELHI, 28 NOV - E' stato un 'Ivanka Trump Show' ad Hyderabad, nel sud dell'India, l'intervento della figlia del presidente americano Donald Trump nella giornata inaugurale del 6/o Vertice dell'imprenditorialità globale (GES 2017), organizzato per la prima volta in Asia meridionale. Prendendo la parola davanti a 1.500 imprenditori e imprenditrici, nel primo dei tre giorni del Vertice che ha per tema 'Prima le donne, prosperità per tutti', la consigliera preferita dell'ospite della Casa Bianca ha assicurato, strappando applausi, che "la gente dell'India ha ispirato tutti noi". Per sottolineare la particolare stagione felice delle relazioni indo-americane, il premier Narendra Modi ha fatto le cose in grande per facilitare la perfetta riuscita dell'evento. Da settimane le autorità della capitale dello Stato di Telangana hanno lavorato ad un rinnovamento del centro cittadino, facendo sparire tutti i mendicanti, e riparando le croniche buche nell'asfalto responsabili di tanti incidenti automobilistici.