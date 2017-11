Gb: troppi bebè nati morti, ministero promette inchiesta

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Sono almeno mille i bambini nati morti ogni anno per cause inattese e inspiegate o con gravi danni cerebrali negli ospedali del sistema sanitario britannico (Nhs) nella sola Inghilterra. Lo ammette il ministro della Sanità, Jeremy Hunt, promettendo un'inchiesta "indipendente" ad hoc sull'onda di numerose denunce rilanciate dai media. Hunt, citato dalla Bbc, parla di una minoranza di casi, su una base di 700.000 parti circa. Ma il dato resta pesante in cifra assoluta per un Paese sviluppato e conferma la crisi dell'Nhs: crisi che molti specialisti attribuiscono ai tagli di bilancio imposti dall'austerità dei governi conservatori e a carenze di staff. Il ministro annuncia fra le misure tampone pure un fondo extra da 97 milioni di sterline per far fronte alla penuria di ostetriche e infermiere.