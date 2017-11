Napoli:alla Federico II incontro con la ex terrorista Khaled

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Malgrado le polemiche dei giorni scorsi, si svolgerà regolarmente l'incontro pubblico con Leila Khaled, ex militante del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, organizzazione della sinistra radicale attiva tra gli anni Settanta e Ottanta. L'appuntamento, in programma per il prossimo 4 dicembre, si terrà nella sede di via Marina dell'Università Federico II di Napoli. L'annuncio della sua presenza, in città, ha suscitato, nei giorni scorsi polemiche e le vibranti proteste della comunità israeliana: Leila Khaled, infatti, nel 1969 e nel 1970, prese parte al dirottamento di due aerei di linea. La location dell'incontro è stata annunciata oggi, nel corso di una conferenza stampa del Comitato amici per la Palestina. L'assemblea pubblica è stata organizzata in occasione del 50esimo anniversario della fondazione del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.