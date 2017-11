Migrante cerca di espatriare in Francia su kayak, salvato

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 28 NOV - Un migrante che molto probabilmente cercava di espatriare in Francia a bordo di un kayak e che si è gettato in mare alla vista dei gendarmi che lo avevano notato dalla costa, è stato soccorso nella serata di ieri, a circa cento metri al largo della costa di Mentone, subito dopo il confine italo francese di Ventimiglia. Secondo quanto anticipato dal quotidiano francese "Nice Matin", l'uomo sarebbe stato tratto in salvo da un pescatore e successivamente ricoverato all'ospedale La Palmosa di Mentone. Alle autorità italiane, al momento non risultano furti di kayak.