Libano: presidente Aoun domani in Italia

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 NOV - Il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, sarà domani e dopodomani in Italia per una visita di Stato su invito del presidente Sergio Mattarella, secondo quanto rende noto oggi l'agenzia libanese Nna. Aoun sarà ricevuto al Quirinale da Mattarella, con il quale, sottolinea l'agenzia, parlerà dei rapporti bilaterali e degli "ultimi sviluppi in Libano e nella regione". Il presidente libanese parteciperà giovedì a Roma alla Conferenza per il dialogo euro-mediterraneo durante la quale si parlerà dei problemi comuni della sicurezza e dei modi di combattere il terrorismo e la migrazione illegale nel rispetto dei diritti umani. Alla conferenza è attesa la partecipazione tra gli altri del segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit.