Di Maio, Cav simpatico signore che continua ad attaccarmi

(ANSA)- VIMERCATE (MONZA), 28 NOV - "C'è questo simpatico signore che continua ad attaccarmi, ogni giorno, io invece voglio parlare dei problemi del paese". Sono le parole di Luigi Di Maio, in replica alle affermazioni di Silvio Berlusconi che lo ha definito uno che "ha fallito, faceva lo steward per vedere le partite gratis". "Non voglio rispondere a lui e alla sua brutta copia - ha proseguito Di Maio durante la sua visita a Vimercate (Monza) - quello che ha governato tre anni e quello che ha governato vent'anni". "Tutti e due che fanno promesse agli italiani e attaccano me per attaccare il movimento, attaccano il movimento perché è la prima forza politica del paese, con il 30% dei consensi, mentre loro sono fermi al 20 e al 15% - ha concluso -. Fanno bene ad attaccarci, noi non ci dobbiamo girare indietro ma continuare a guardare avanti".