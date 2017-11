Bersani, biotestamento o ius soli? Tutti e due, tempo c'è

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Approvare il biotestamento e non lo ius soli? "Non so se ridere o se piangere", significherebbe "andare a dire a un bambino che aspetta di essere italiano che bisogna andare avanti con il biotestamento" o, al contrario, "ad una persona che ha le difficoltà che sappiamo che si va avanti con lo ius soli. E' un'alternativa improponibile, bisogna farli tutto e due, c'è tempo per farlo. Noi ci siamo, ne votiamo tre di fiducie". Lo afferma Pier Luigi Bersani di Mdp a margine di un seminario sulla figura di Giuseppe Dossetti.