Bersani, alleanze non ci sono, da domenica sinistra plurale

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Le alleanze non ci sono. Noi ci rivolgiamo a un popolo del centrosinistra che si è sentito tradito, quelli che ci voteranno non voterebbero Pd. Un centrosinistra a traino Pd così come un Pd a traino renziano è stato rifiutato da larga parte del centrosinistra". Lo afferma, in un'intervista al Tg5, Pier Luigi Bersani di Mdp sottolineando come, domenica, partirà "un percorso nuovo, una sinistra civica e plurale che proporrà al Paese una ricetta diversa, proporrà di ridurre le diseguaglianze" partendo dal tema "del lavoro".