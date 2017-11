Diede fuoco alla ex:confermati in appello 18 anni di carcere

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - La Corte d'Appello del Tribunale di Napoli ha confermato la condanna a 18 anni di carcere emessa in primo grado, il 23 novembre del 2016, nei confronti di Paolo Pietropaolo, l'uomo di 40 anni che il primo febbraio dello stesso anno, a Pozzuoli (Napoli), diede fuoco alla ex compagna incinta, Carla Ilenia Caiazzo. "Mi aspettavo un trattamento meno severo, - ha commentato Gennaro Razzino, legale di Pietropaolo - che potesse essere riformata la pena. Leggerò la motivazione per poi valutare se presentare ricorso in Cassazione". Carla Caiazzo ha atteso la notizia della sentenza nella sua abitazione: "Avrebbe voluto esserci - ha detto il suo avvocato, Maurizio Zuccaro - ma è reduce dall'ennesimo intervento chirurgico, a cui si è sottoposta solo venerdì scorso. Con questo sono 53". Durante l'udienza Paolo Pietropaolo ha preso la parola e chiesto scusa a Carla, alla figlia, e alla donne, in genere. "L'ho riferito a Carla. Mi ha detto che è un gesto che non merita commenti", ha riferito Zuccaro. (ANSA).